Corticeira Amorim SGPS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corticeira Amorim SGPS hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 225,5 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 203,4 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at