First Advantage Aktie
WKN DE: A3CR1M / ISIN: US31846B1089
|
28.01.2026 22:28:02
Cortland Associates Ditches First Advantage Shares in $5.6 Million Sale, According to Recent Filing
On January 28, 2026, Cortland Associates reported selling 399,384 shares of First Advantage (NASDAQ:FA), an estimated $5.63 million transaction based on quarterly average pricing.According to a January 28, 2026, SEC filing, Cortland Associates reduced its stake in First Advantage by 399,384 shares, with an estimated transaction value of $5.63 million based on the average closing price during the quarter. The fund reported 935,704 shares remaining at quarter end. The overall position value declined by $6.95 million since the prior filing, a figure that includes both the share sale and price fluctuations.Following the sale, First Advantage represents 1.72% of Cortland Associates' 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu First Advantage Corp Registered Shs
