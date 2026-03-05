Cortus Metals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cortus Metals präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,090 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at