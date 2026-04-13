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13.04.2026 06:31:29
Corus Entertainment B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Corus Entertainment B hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 230,2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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