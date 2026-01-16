|
16.01.2026 06:31:29
Corus Entertainment B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Corus Entertainment B veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Corus Entertainment B mit einem Umsatz von insgesamt 267,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 18,22 Prozent verringert.
