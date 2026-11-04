04.11.2026 06:31:28

CorVel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CorVel hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach 0,540 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 267,1 Millionen USD – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CorVel 239,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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