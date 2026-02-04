CorVel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CorVel hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 235,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CorVel 228,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at