CorVel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CorVel hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 259,9 Millionen USD gegenüber 234,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at