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22.05.2026 06:31:29
CorVel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CorVel hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 248,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 231,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,03 Prozent auf 958,53 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 895,59 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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