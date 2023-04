Corza Medical unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme des TachoSil-Produktionsbetriebs von Takeda

WESTWOOD, Massachusetts, April 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft der Takeda Pharmaceuticals Company (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme des TachoSil-Produktionsbetriebs in Linz, Österreich, getroffen hat. Zuvor hatte Corza Medical im Januar 2021die kommerziellen Produktrechte für TachoSil, einem erstklassigen chirurgischen Pflaster, dem medizinische Fachleute weltweit vertrauen, erworben. Corza Medical teilt das Engagement von Takeda für die Patientenversorgung und verfügt über die Erfahrung und Ressourcen, um weiterhin zum Wohle der Patienten in TachoSil zu investieren.?



Die Übernahme des TachoSil-Produktionsbetriebs wird sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter von Vorteil sein, da die erfahrenen Produktionsteams und das umfangreiche Produktionswissen in Bezug auf TachoSil durch den chirurgischen Fokus, die globale kommerzielle Expertise, die unternehmerische Kultur und die Infrastruktur von Corza Medical ergänzt werden, um ein signifikantes Wachstum zu ermöglichen.

"In den letzten zwei Jahren haben wir die Zahl der Chirurgen, die TachoSil weltweit einsetzen, deutlich erhöht. Mit der Übernahme der TachoSil-Produktionsstätte in Linz haben wir nun einen entscheidenden Teil unseres wachsenden Biochirurgie-Geschäfts aufgestellt, um die Kundennachfrage und die Produktionserfüllung eng miteinander zu verknüpfen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten", so Gregory T. Lucier, Executive Chairman von Corza Medical.

Die exklusive Eigentümerschaft von Corza Medical an der TachoSil-Fertigung wird den Kunden einen außergewöhnlichen Wert bieten, da Fertigung und Qualität nahtlos mit der kommerziellen Exzellenz von Corza Medical kombiniert werden; außerdem wird dies durch die direkte Kontrolle der Fertigungsprioritäten zu einem verbesserten Serviceniveau und Support führen.

"Wir freuen uns darauf, das Takeda TachoSil-Betriebsteam bei Corza Medical willkommen zu heißen, um unsere Investitionen in den Ausbau von Produktionskapazitäten, Testsystemen und F&E-Einrichtungen zur Entwicklung neuer Biochirurgie-Angebote zu unterstützen", so Tom Testa, Chief Executive Officer von Corza Medical. "Diese Übernahme in Linz unterstreicht unser Engagement, unsere Präsenz in Europa auszubauen und unsere Kunden mit einem integrierten Team besser zu bedienen."

Corza Medical ist ein Portfoliounternehmen von GTCR, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft, die das Unternehmen gemeinsam mit Gregory T. Lucier gegründet und aufgebaut hat. Im Januar 2021 übernahmen und fusionierten GTCR und Lucier gleichzeitig die Surgical Specialties Corporation und die TachoSil-Ausgliederung von Takeda Pharmaceutical. Mit den zusätzlichen Übernahmen von Katena Products und Barron Precision Instruments baute Corza seine chirurgische Plattform weiter in den Bereich der Augenchirurgie aus.

Die Transaktion, die noch von bestimmten kartellrechtlichen und FDI-üblichen Genehmigungen abhängt, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Über Corza Medical?

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen chirurgischen Technologien. Mit einem globalen Team von mehr als 2.500 Mitarbeitern, die Kliniker, Händler und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look™, wiederverwendbare Opthalmologieinstrumente der Marke Katena® und Einweg-Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink™, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint® sowie das TachoSil® Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com.

Über GTCR

GTCR wurde 1980 gegründet und ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das mit der The Leaders Strategy™ Pionierarbeit geleistet hat. Dabei geht es um die Suche nach und die Zusammenarbeit mit führenden Managern in Kernbereichen, um durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen marktführende Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und aufzubauen. GTCR konzentriert sich auf Investitionen in transformatives Wachstum von Unternehmen in den Sektoren Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher, Finanzdienstleistungen und Technologie, Gesundheitswesen und Technologie sowie Medien und Telekommunikation. Seit seiner Gründung hat GTCR mehr als 24 Milliarden US-Dollar in über 270 Unternehmen investiert und verwaltet derzeit 24 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital. GTCR hat seinen Sitz in Chicago und unterhält Büros in New York und West Palm Beach. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gtcr.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

