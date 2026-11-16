COSAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

COSAN ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COSAN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,640 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,66 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,29 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at