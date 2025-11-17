COSAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

COSAN lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,150 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 10,66 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,65 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at