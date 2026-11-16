Cosan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cosan hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cosan -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Cosan mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at