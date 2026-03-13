13.03.2026 06:31:28

Cosan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosan hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 USD gegenüber -3,480 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Cosan mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,60 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,790 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,23 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,15 Milliarden USD umgesetzt.

