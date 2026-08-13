Cosciens Biopharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cosciens Biopharma hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,530 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,4 Millionen CAD – ein Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosciens Biopharma 3,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at