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13.08.2026 06:31:29
Cosciens Biopharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Cosciens Biopharma hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 CAD. Im Vorjahresquartal waren -3,530 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,4 Millionen CAD – ein Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosciens Biopharma 3,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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