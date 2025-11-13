Cosciens Biopharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cosciens Biopharma hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,79 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,520 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at