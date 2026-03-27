Cosciens Biopharma präsentierte Quartalsergebnisse

Cosciens Biopharma hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,96 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,010 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Cosciens Biopharma mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,10 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,570 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Cosciens Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -8,120 CAD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,48 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,13 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at