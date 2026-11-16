Cosciens Biopharma stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosciens Biopharma stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,83 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,350 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 72,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at