Cosciens Biopharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cosciens Biopharma lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,69 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,660 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at