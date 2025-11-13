|
13.11.2025 06:31:28
Cosco Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cosco Capital ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cosco Capital die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,30 PHP. Im letzten Jahr hatte Cosco Capital einen Gewinn von 0,280 PHP je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Cosco Capital mit einem Umsatz von insgesamt 63,34 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,65 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.
