Cosco Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cosco Capital hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,66 Milliarden PHP – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosco Capital 63,34 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at