Cosco Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cosco Capital lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,33 Prozent auf 63,14 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,72 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at