Cosco (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cosco (India) hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cosco (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 484,9 Millionen INR im Vergleich zu 408,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at