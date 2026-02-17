|
17.02.2026 06:31:28
Cosco (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cosco (India) hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cosco (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 484,9 Millionen INR im Vergleich zu 408,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!