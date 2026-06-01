Cosco (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cosco (India) lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2,36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cosco (India) -3,150 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 527,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cosco (India) einen Umsatz von 460,6 Millionen INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Cosco (India) ein EPS von 1,88 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,80 Prozent auf 1,89 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at