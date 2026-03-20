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20.03.2026 06:31:28
Cosco Pacific gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cosco Pacific hat am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Cosco Pacific hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 394,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 USD. Im Vorjahr hatte Cosco Pacific 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,03 Prozent auf 1,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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