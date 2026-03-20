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20.03.2026 06:31:28
COSCO Pacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
COSCO Pacific stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
COSCO Pacific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 HKD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,38 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,630 HKD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,660 HKD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,01 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte COSCO Pacific einen Umsatz von 11,73 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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