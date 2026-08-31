COSCO Pacific legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

COSCO Pacific hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 HKD gegenüber 0,200 HKD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,80 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte COSCO Pacific 3,31 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at