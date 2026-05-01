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01.05.2026 06:31:29
COSCO Pacific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
COSCO Pacific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,17 HKD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,29 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 2,97 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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