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01.05.2026 06:31:29
Cosco Pacific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cosco Pacific lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,22 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,22 Prozent auf 420,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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