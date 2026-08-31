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31.08.2026 06:31:29
Cosco Pacific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cosco Pacific hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 484,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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