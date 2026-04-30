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30.04.2026 06:31:29
Cosco Shipping: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cosco Shipping hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cosco Shipping 0,160 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 6,55 Milliarden CNY gegenüber 5,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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