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30.04.2026 06:31:29
COSCO SHIPPING Energy Transportation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
COSCO SHIPPING Energy Transportation präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,40 CNY. Im letzten Jahr hatte COSCO SHIPPING Energy Transportation einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.
COSCO SHIPPING Energy Transportation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,75 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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