COSCO SHIPPING Energy Transportation stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COSCO SHIPPING Energy Transportation äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,52 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte COSCO SHIPPING Energy Transportation 0,180 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,10 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at