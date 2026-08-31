COSCO SHIPPING Energy Transportation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COSCO SHIPPING Energy Transportation äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7,84 Milliarden CNY gegenüber 5,89 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at