Cosco Shipping öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cosco Shipping hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 8,19 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cosco Shipping 5,84 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at