Cosco Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosco Shipping hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 CNY, nach 0,180 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7,90 Milliarden CNY gegenüber 5,58 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at