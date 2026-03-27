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27.03.2026 06:31:29
Cosco Shipping zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cosco Shipping veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,60 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4,74 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,690 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Cosco Shipping 0,710 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 23,20 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,77 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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