Cosel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cosel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,70 JPY gegenüber 0,070 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,21 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,36 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at