22.12.2025 06:31:29
Cosel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cosel hat am 19.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,850 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,00 Prozent auf 6,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
