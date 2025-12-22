Cosel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cosel hat am 19.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,52 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,850 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,00 Prozent auf 6,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at