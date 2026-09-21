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21.09.2026 06:31:29
Cosel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cosel gab am 18.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 16,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cosel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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