Cosel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosel hat sich am 19.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 76,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Cosel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 82,810 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cosel -2,840 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,42 Prozent auf 25,05 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at