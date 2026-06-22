22.06.2026 06:31:29

Cosel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosel hat sich am 19.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 76,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Cosel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 82,810 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cosel -2,840 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,42 Prozent auf 25,05 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen