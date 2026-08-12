COSMAX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COSMAX lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4290,23 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COSMAX 1844,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 794,89 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 623,56 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at