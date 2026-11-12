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12.11.2026 06:31:28
COSMAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
COSMAX hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3751,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COSMAX 789,00 KRW je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 875,78 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte COSMAX 585,62 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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