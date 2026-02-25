COSMAX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

COSMAX hat am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 8200,49 KRW gegenüber 1046,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 601,01 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte COSMAX 558,00 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4191,01 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 600,57 Milliarden KRW gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11549,80 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 7562,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 398,76 Milliarden KRW, während im Vorjahr 2 166,09 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8919,75 KRW und einen Umsatz von 2 399,95 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at