COSMAX: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

COSMAX hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 789,02 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1856,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585,62 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 529,83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at