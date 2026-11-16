COSMAX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

COSMAX ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COSMAX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1575,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COSMAX -201,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 240,95 Milliarden KRW – ein Plus von 57,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COSMAX 153,47 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at