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16.11.2026 06:31:29
COSMAX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
COSMAX ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COSMAX die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1575,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte COSMAX -201,000 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 240,95 Milliarden KRW – ein Plus von 57,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COSMAX 153,47 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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