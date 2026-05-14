COSMAX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

COSMAX hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

COSMAX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3663,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 717,00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat COSMAX 682,02 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 588,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2956,36 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 664,58 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at