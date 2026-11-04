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04.11.2026 06:31:28
Cosmo AM&T legte Quartalsergebnis vor
Cosmo AM&T lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 215,45 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cosmo AM&T -80,000 KRW je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Cosmo AM&T mit einem Umsatz von insgesamt 144,12 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 36,93 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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