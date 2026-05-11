COSMO BIO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

COSMO BIO hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 39,22 JPY gegenüber 37,22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,33 Milliarden JPY gegenüber 3,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at