COSMO BIO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COSMO BIO gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,81 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte COSMO BIO einen Umsatz von 2,31 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at